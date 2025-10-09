Dichiarazione d'amore per il Cavallino: Elkann, “Questa è la passione di tutta una vita”

Il presidente ha ribadito il proprio “impegno totale” nei confronti dell’azienda di Maranello

“Che sia ben chiaro: questa per me è una questione personale.” Con queste parole, John Elkann ha aperto il Capital Markets Day di Ferrari, sottolineando ancora una volta il legame profondo che lo unisce al Cavallino Rampante.

Il presidente ha ribadito il proprio “impegno totale” nei confronti dell’azienda di Maranello, parlando non solo come presidente e azionista di maggioranza, ma come un uomo mosso da una passione che, come ha ricordato, “dura da tutta una vita: quella per Ferrari”.

Elkann ha esteso il suo ringraziamento e la sua dedizione a tutti coloro che fanno parte dell’universo Ferrari: i collaboratori, gli “amati Ferraristi”, i “fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in Formula 1 come stiamo facendo nelle gare di endurance”, oltre ai partner e all’intera community che sostiene il marchio.

“Ferrari non è solo un’azienda – ha affermato Elkann – ma una forza vitale e irrefrenabile”, espressione che racchiude lo spirito con cui la casa di Maranello affronta le sfide future. L’impegno, ha sottolineato, è anche “per l’Italia”, in un percorso che unisce eccellenza industriale, innovazione e passione sportiva.