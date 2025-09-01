Diciottenne aggredita e violentata vicino a una stazione nell’hinterland milanese

La giovane è stata trascinata in un parco a San Zenone al Lambro mentre si recava a prendere il treno. Indagano i carabinieri

Un grave episodio di violenza sessuale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a San Zenone al Lambro, nell’hinterland di Milano. Una ragazza di 18 anni è stata sorpresa da un uomo poco dopo mezzanotte, mentre si dirigeva verso la stazione per prendere un treno di ritorno a casa.

L’aggressore le si è parato improvvisamente davanti nei pressi di un sottopassaggio, costringendola a seguirlo in un’area verde poco distante, dove l’ha violentata. La giovane, sconvolta, è riuscita a chiedere aiuto subito dopo l’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per identificare l’autore della violenza. La vittima è stata affidata alle cure mediche e psicologiche necessarie.

Le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica e rintracciare il responsabile.