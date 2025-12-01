Dieta e prevenzione: a Bellaria arriva "Il Carrello della salute" con la dietista

Lezione gratuita su etichette e alimentazione bilanciata

Bellaria si prepara a ospitare un nuovo appuntamento dedicato alla promozione di stili di vita sani. Martedì 2 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, al Caffè Amarcord del Centro Sociale Alta Marea (via Carducci 30) si terrà l’incontro “Il Carrello della salute”, iniziativa gratuita pensata per aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione e a prevenire patologie croniche come obesità, diabete e ipertensione.

L’evento, realizzato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con il patrocinio dei Comuni e la collaborazione di diverse associazioni locali, sarà guidato da una dietista insieme agli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Durante l’incontro i partecipanti potranno scoprire come leggere correttamente le etichette, conoscere i macronutrienti, comporre un piatto bilanciato e organizzare un menu settimanale gustoso e salutare. L’iniziativa è rivolta soprattutto a persone con patologie croniche e ai loro familiari, ma è aperta a tutta la cittadinanza.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni o per comunicare la propria adesione è possibile inviare una mail a [email protected] indicando i propri dati, oppure telefonare al numero 334 3429196.