Dietro le quinte in bianco e nero e a colori: la fotografia di scena protagonista al Palazzo del Fulgor

A Rimini inaugura la mostra che espone circa 40 scatti selezionati dal concorso nazionale CliCiak

Il cinema italiano raccontato da una prospettiva speciale, ‘ravvicinata’. Si intitola “Dentro il set”, la prima mostra fotografica frutto della collaborazione tra i Comuni di Rimini e Cesena che inaugurerà giovedì 18 dicembre alle ore 17, nella sala del Caffè del Palazzo del Fulgor – Fellini Museum (terzo piano). L’esposizione è legata a “CliCiak – Scatti di Cinema”, il concorso nazionale per fotografi di scena italiani promosso ogni anno dall’Amministrazione cesenate con la Biblioteca Malatestiana e il Centro Cinema Città di Cesena.

In esposizione fino a domenica 25 gennaio circa 40 fotografie tratte dall’ultima edizione del concorso, tra cui le immagini premiate e segnalate dalla giuria.

Gli scatti raccontano il cinema italiano contemporaneo da un punto di vista privilegiato: quello della fotografia di scena, capace di restituire il lavoro sul set e l’atmosfera delle riprese — attori in prova, registi al lavoro, troupe in azione, attese e concentrazione prima della scena. Non è solo “dietro le quinte”: la fotografia di scena è un linguaggio autonomo che cattura la costruzione dell’immagine cinematografica e mette in dialogo realtà e finzione. Tra bianco e nero e colore, ritratti e azione, la selezione propone un panorama ricco e attuale del cinema e della serialità italiana. La mostra apre il percorso di valorizzazione promosso dal Comune di Cesena attorno a “CliCiak”, che da anni raccoglie e custodisce un ricco patrimonio di fotografie di scena del cinema italiano.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Palazzo del Fulgor, da martedì a domenica dalle ore 11 alle ore 17, chiuso lunedì non festivi.