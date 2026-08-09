Difende la madre dalle violenze del padre e lo fa arrestare, i fatti a Viserbella di Rimini

I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata d'urgenza del giovane, colpito con un pugno mentre cercava di difendere la madre

Un uomo di 43 anni, di origine albanese e residente a Rimini, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio ventiduenne.

I militari, I militari - raccontano 'il Resto del Carlino' e il Corriere Romagna, sono intervenuti lo scorso 5 agosto in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio nel corso di una lite familiare. Giunti sul posto, hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza, intento a pretendere denaro dalla moglie. Nel corso del diverbio l'uomo ha colpito con un pugno al volto il figlio, intervenuto in difesa della madre, facendogli cadere di mano il telefono con cui stava chiamando la Centrale operativa.

Per fermare il padre, il ragazzo lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri, che hanno proceduto all'arresto.