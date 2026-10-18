Diffamò la Giunta sui social, condannato l’ex presidente del Rimini Baseball

Simone Pillisio dovrà pagare 1.000 euro tra multa e risarcimento al Comune. Per Ciro Esposito previsto un indennizzo di 200 euro all’assessore Michele Lari

Si è concluso in primo grado il processo per diffamazione aggravata a mezzo social che vedeva imputati Simone Pillisio, ex presidente del Rimini Baseball, e Ciro Esposito, amministratore della società sportiva.

La giudice Elena Crepaldi ha condannato Pillisio al pagamento della multa di circa 500 euro già prevista dal decreto penale, escludendo l’attenuante della critica politica. L’ex presidente dovrà inoltre versare altri 500 euro al Comune di Rimini per il danno d’immagine, in relazione alla frase offensiva rivolta all’Amministrazione.

Esposito è stato invece ritenuto responsabile di una condotta diffamatoria nei confronti dell’assessore Michele Lari, ma il fatto è stato considerato di lieve entità e quindi non punibile. Dovrà comunque corrispondere a Lari un indennizzo di 200 euro.

Il procedimento era nato da una querela presentata dal Comune per una serie di post pubblicati su Facebook e Instagram. Entrambi gli imputati, assistiti dall’avvocato Francesco Di Deco, si erano opposti ai decreti penali di condanna, dando avvio al processo ordinario. Il Comune si è costituito parte civile con l’avvocato Maurizio Ghinelli.





