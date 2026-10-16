Pennabilli, la Pro Loco chiama a raccolta i cittadini: servono nuovi volontari per rilanciare gli eventi

In calo la partecipazione alle iniziative, il Direttivo lancia un appello alla comunità

La Pro Loco di Pennabilli chiama a raccolta soci e cittadini per rilanciare le iniziative e gli eventi che animano la comunità. Il Direttivo ha infatti riscontrato negli ultimi tempi un calo della partecipazione alle attività di volontariato, con crescenti difficoltà nell’organizzazione delle manifestazioni che da anni rappresentano un punto di riferimento per il paese.

L’obiettivo è coinvolgere nuove persone, raccogliere idee e ritrovare lo spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato le iniziative locali. Anche un piccolo contributo, che si tratti di aiutare negli allestimenti, partecipare alla pianificazione o dedicare qualche ora durante gli eventi, può fare la differenza e consentire di mantenere vive le occasioni di incontro e aggregazione.

Tra i prossimi appuntamenti da organizzare ci sono la realizzazione degli addobbi natalizi e la festa di Capodanno, due momenti importanti per la vita della comunità che la Pro Loco vorrebbe rendere accoglienti e partecipati, ma che richiedono il sostegno e la disponibilità di nuovi volontari.

Per discutere delle prossime iniziative e ascoltare proposte e suggerimenti, la Pro Loco invita soci e cittadini a un incontro aperto in programma domenica 25 ottobre 2026, alle ore 16, nella sede di piazza Garibaldi 1. Chi non potrà essere presente potrà comunque manifestare la propria disponibilità attraverso un’e-mail o un messaggio WhatsApp ai recapiti indicati dall’associazione.

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza: l’obiettivo è fare squadra per continuare a promuovere eventi e occasioni di condivisione, preservando tradizioni e momenti importanti per l’identità del paese.