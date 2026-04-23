Diritto al lavoro, alla provincia di Rimini 125mila euro per la mobilità delle persone con disabilità

Dalla Regione 125mila euro per Rimini e Riccione per sostenere gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità, con l’obiettivo di favorire inclusione, autonomia e continuità occupazionale

Alla provincia di Rimini arrivano circa 125mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilità.

Le risorse fanno parte di un fondo regionale complessivo da oltre 1,4 milioni di euro destinato a ridurre gli ostacoli all’occupazione.

L’intervento rientra nel programma 2024-2026 e punta a garantire continuità lavorativa attraverso il supporto alla mobilità quotidiana.

I contributi potranno coprire rimborsi spese, servizi di trasporto dedicati o convenzioni con soggetti pubblici e privati.

A beneficiarne saranno lavoratori con disabilità e, in alcuni casi, familiari, caregiver o colleghi che ne facilitano gli spostamenti.

Per il territorio riminese le risorse sono condivise tra i Comuni di Rimini e Riccione.

La gestione sarà affidata ai distretti sociosanitari, che attiveranno avvisi pubblici per individuare i beneficiari.

L’obiettivo è favorire inclusione, autonomia e pari opportunità nel mondo del lavoro.