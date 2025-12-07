Disabile picchiato, filmati al vaglio: tre giovani ricercati a Bologna

Acquisite le immagini delle telecamere. Al momento esclusa l’ipotesi della rapina

Un uomo di 52 anni con disabilità sarebbe stato insultato e picchiato da tre persone, descritte da un testimone come giovani sui vent’anni, nel pomeriggio di venerdì in una zona periferica di Bologna. L’aggressione è stata interrotta dall’intervento di alcuni passanti, che sono riusciti a mettere in fuga il gruppo e ad allertare i soccorsi.

I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Sono attualmente al vaglio sia le testimonianze raccolte sul posto sia le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’area. Da quanto trapela, l’ipotesi di una tentata rapina sarebbe al momento stata accantonata dagli inquirenti.

Sull’episodio è intervenuta anche la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, che ha definito quanto avvenuto “un grave episodio di violenza, un’aggressione che lascia sgomenti”. Borgonzoni ha espresso solidarietà alla vittima e ha ringraziato “i cittadini che non si sono girati dall’altra parte”, invitando a una riflessione più ampia sulla sicurezza e sui modelli culturali che una comunità vuole accettare o respingere.