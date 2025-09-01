Disoccupazione al 6% a luglio: il livello più basso dal 2007

Forte calo tra i giovani: scende al 18,7%, -1,4 punti in un mese

Il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 6% nel mese di luglio, con una riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto a giugno. Si tratta del livello più basso registrato dal giugno 2007, segnalando un miglioramento significativo del mercato del lavoro.

Particolarmente positivo il dato relativo ai giovani: la disoccupazione nella fascia under 25 è calata al 18,7%, con un ribasso di 1,4 punti percentuali in un solo mese.

Secondo l’Istat, il numero complessivo dei disoccupati è diminuito di 74mila unità, portando il totale a 1 milione e 532mila persone. La flessione riguarda entrambi i generi ed è diffusa in tutte le classi d’età, a conferma di una tendenza generalizzata.

Questi dati rafforzano l’idea di una fase di consolidamento dell’occupazione in Italia, anche se il livello di disoccupazione giovanile rimane ancora sensibilmente più alto rispetto alla media europea.