Disperso in mare per 20 ore, torna a riva da solo: "Mi ha salvato l’acqua calda”

Federico Ottaviano, 67 anni, era stato dato per disperso al largo di Cava d’Aliga nel Ragusano

Un vero miracolo quello accaduto a Federico Ottaviano, veterinario 67enne scomparso domenica pomeriggio al largo di Cava d’Aliga, nel Ragusano, e ritrovato vivo dopo ben 20 ore trascorse in mare. L’uomo, partito in barca a vela, si era tuffato in acqua ma è stato trascinato via dalla corrente. Gli amici a bordo, resisi conto troppo tardi che il timone non rispondeva, hanno dato immediatamente l’allarme.

Le ricerche sono scattate subito, coinvolgendo elicotteri e mezzi navali, ma per ore non c’è stata alcuna traccia. Con l’arrivo della notte, le speranze si affievolivano. Poi, la mattina successiva, l’incredibile sorpresa: Ottaviano è riemerso da solo nei pressi di Punta Regilione, a Marina di Modica, a diverse decine di chilometri dal punto della scomparsa.

Sfinito ma lucido, ha chiesto subito acqua e un telefono per contattare i familiari. È stato soccorso da alcuni operai di un resort vicino e poi trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sono risultate buone.

“Gli elicotteri non mi vedevano, mi sono lasciato trasportare dalla corrente. Per fortuna l’acqua era calda”, ha raccontato a Videoregione. Ottaviano ha spiegato di aver cercato di risparmiare le forze galleggiando supino e di aver mantenuto sempre la lucidità, riuscendo infine a riguadagnare la riva autonomamente.

Una storia incredibile, a lieto fine, che ha commosso non solo i familiari ma anche tutti i soccorritori impegnati nelle ricerche.