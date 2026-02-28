Documento falso per l'operaio che lavorava agli allestimenti a Rimini Fiera: arrestato

Altri due suoi connazionali, cittadini moldavi, sono stati denunciati

Un cittadino moldavo è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera di Rimini dopo essere stato trovato in possesso di un documento d’identità rumeno risultato falso. Nell’ambito dello stesso controllo sono stati inoltre denunciati altri due cittadini moldavi per false dichiarazioni rese agli agenti.

I fatti risalgono alla giornata di ieri (venerdì 27 febbraio), durante le attività di verifica di alcuni lavoratori di una ditta esterna impegnata nell’allestimento e alla preparazione di alcuni spazi espositivi presso la Rimini Fiera, dove nei prossimi giorni è in programma una manifestazione fieristica di rilievo internazionale.

Durante il controllo un 37enne ha esibito un documento d’identità rumeno risultato falso, grazie agli accertamenti degli esperti del falso documentale in forza alla Polizia di Frontiera di Rimini. Gli altri due connazionali, anch’essi cittadini moldavi, sono stati denunciati in stato di libertà per false dichiarazioni sulla propria identità e sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Questa mattina (sabato 28 febbraio) l’arrestato è stato processato per direttissima. A seguito della convalida dell’arresto, l’imputato è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura. Per i tre i cittadini moldavi è stato emesso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità e per chiarire se vi siano altri soggetti coinvolti nella vicenda