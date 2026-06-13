Dog Sport Experience a Spiaggia Romea: canicross internazionale con oltre 2000 atleti da 22 Paesi

San Marino protagonista nella gara sprint: vittoria per Carolina Rossi e Arya

Il 12 giugno, si è svolta la gara di canicross a Spiaggia Romea durante l’evento Internazionale Dog Sport Experience. Questo evento promuove lo sport cinofilo, il benessere del cane, oltre all’aggregazione e alla formazione nell’ambito di gare in 18 discipline sportive cinofile riunendo oltre 2000 atleti e cani in provenienza da 22 nazioni. San Marino era presente con due binomi che hanno preso parte alla gara sprint di canicross. Un rettilineo di 500m su terreno erboso lungo lo specchio d’acqua che ha consentito ottimi riscontri cronometrici.

Vince la gara assoluta donne Carolina Rossi&Arya con il tempo di 1’08’’, seguita a 6 secondi dalla compagna di squadra Paola Carinato&Icy.

Il Team San Marino si concentrerà nei prossimi mesi alla preparazione atletica in vista del Mondiale in Polonia del prossimo autunno.