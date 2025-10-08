Domus del Chirurgo, nuovi lavori per proteggere i mosaici di piazza Ferrari

La giunta comunale approva un investimento di 115mila euro per la manutenzione straordinaria della copertura del prezioso sito archeologico

Si amplia l’intervento destinato a migliorare la fruibilità e la tutela della Domus del Chirurgo. La giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato l’aggiornamento del documento di indirizzo alla progettazione per la manutenzione straordinaria della copertura del prezioso sito archeologico di piazza Ferrari: il progetto, già approvato nelle sue linee di indirizzo nell’agosto scorso, è stato integrato, come già previsto, con ulteriori interventi condivisi con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio a seguito di approfondimenti tecnico specialistici e sopralluoghi. Complessivamente si tratta di un investimento di 115mila euro, finalizzato a migliorare l’impermeabilizzazione della copertura della Domus preservando così gli straordinari mosaici che il sito conserva.

Dopo l’importante cantiere di restauro che lo scorso inverno ha interessato l’area archeologica, la Domus dunque si prepara ad un nuovo e atteso miglioramento di una parte fondamentale del sito archeologico, la cui apertura è avvenuta nel 2007. Con le sue peculiarità ambientali ed edilizie, la copertura è sempre stata uno degli elementi più caratteristici della Domus che dunque con l'intervento in programma si andrà a valorizzare, in sintonia con la complessiva riqualificazione dell'area di Piazza Ferrari.

L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno con durata prevista per la loro realizzazione stimata in circa 4 mesi.