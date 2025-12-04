Don Oreste Benzi, una vita accanto agli ultimi raccontata a Montefiore Conca

L’evento pubblico ripercorre l’esperienza della Comunità Papa Giovanni XXIII e della sua rivoluzione silenziosa

Domenica 7 dicembre 2025, alle 17.30, il Teatro Malatesta di Montefiore Conca farà da cornice alla presentazione di “Genesi di una rivoluzione. Don Benzi e la sua gente”, un momento pubblico pensato per riportare al centro la testimonianza di don Oreste Benzi e della comunità che ha dato vita a un vero cambiamento nel modo di stare accanto agli ultimi.



L’incontro, a ingresso libero, vedrà la partecipazione dello scrittore Riccardo Ghinelli, autore di numerosi approfondimenti dedicati alla storia della Comunità Papa Giovanni XXIII. A lui il compito di ripercorrere, con toni intimi e narrativi, l’esperienza di don Benzi e di quella “gente” che ha scelto di dedicare la propria vita alla condivisione, superando paure, barriere sociali e linguaggi distanti. Un pensiero che trova sintesi nella frase scelta come cuore dell’evento: «Chi percepisce gli ultimi come estranei sente il bisogno di moderare il linguaggio. Noi non lo sentivamo perché con quelle persone avevamo messo la vita e ci sentivamo fratelli».



Accanto a Ghinelli sarà presente anche il CEC – Comunità Educante con i Carcerati della Comunità Papa Giovanni XXIII, realtà che continua a vivere ogni giorno quella rivoluzione silenziosa e concreta iniziata da don Benzi: la scelta di stare, senza esitazioni, accanto a chi è scivolato ai margini, riconoscendo in ognuno una dignità inviolabile.



