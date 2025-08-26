Donare Bellezza e Dignità: raccolti oltre 2.000 euro per le donne in cura oncologica e dermatologica

Grazie al crowdfunding promosso da ADOB Romagna ODV, saranno acquistate le prime parrucche di capelli naturali

Donare Bellezza e Dignità, il progetto di crowdfunding promosso da ADOB Romagna ODV per offrire un aiuto concreto alle donne che, a causa di terapie oncologiche o malattie dermatologiche, perdono i capelli e con essi una parte della propria identità, ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato.

Grazie alla generosità dei sostenitori sono stati raccolti oltre duemila euro che saranno utilizzati per l’acquisto delle prime parrucche di capelli naturali da mettere a disposizione di donne che, per malattie dermatologiche o terapie oncologiche, hanno perso i capelli e, con loro, la Bellezza e la Dignità.

Un successo dovuto ad un impegno di solidarietà corale che ha visto come protagonisti, prima di tutto i Generosi Sostenitori, ma anche Romagna Banca, l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina con il Sindaco Giorgetti e IdeaGinger che ha messo a disposizione la piattaforma di crowdfunding.

“Non si è trattato solo di un successo economico” ricorda Riccardo Arpaia, presidente dell’Associazione per la Donazione di Organi e il Dono Biologico in Romagna ODV, “ma anche di una vera e propria corsa di solidarietà che si è sviluppata durante le serate dell’Estate Solidale 2024 organizzata dalla nostra associazione che, quest’anno ha avuto come tema proprio la donazione di capelli. Il tema proposto, Dal buio alla Luce, un Taglio che dona Speranza, ha visto infatti”, continua Arpaia, “anche la donazione di ben otto trecce di capelli naturali che sono state inviate a Tricostarc ETS e che saranno utilizzate per la creazione di parrucche di capelli naturali”.

Dopo il primo passo si passa ora alla fase operativa che coinvolgerà l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina e il distretto di Rimini dell’Azienda AUSL della Romagna per individuare le pazienti alle quali offrire, in comodato d’uso gratuito, le parrucche che consentiranno loro di ritrovare la propria Bellezza e riavere la loro Dignità.





Per info e approfondimenti: [email protected]