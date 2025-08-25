Donna di 60 anni denuncia violenza sessuale in un parco di Roma

Aggressione a Tor Tre Teste: la vittima rapinata e soccorsa dal 118, indagano i carabinieri

Una donna di 60 anni ha denunciato di essere stata aggredita, rapinata e violentata nella mattinata di ieri, poco dopo le 6, nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia est di Roma.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata avvicinata da un uomo che, dopo averla rapinata del cellulare, l’avrebbe costretta a subire violenza sessuale. Subito dopo l’aggressione, la donna ha chiesto aiuto ed è stata soccorsa dal personale del 118, che l’ha trasportata in ospedale dove è stata attivata la procedura del cosiddetto protocollo rosa, dedicato alle vittime di violenza di genere.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Casilina, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire all’autore dell’aggressione.