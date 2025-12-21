Dopo Askatasuna, al vaglio lo sgombero di CasaPound e Spin Time

Le due storiche occupazioni romane sul tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

Dopo il caso Askatasuna, il dossier sulle occupazioni riparte da due realtà storiche della Capitale: Spin Time e CasaPound. Le due strutture, politicamente contrapposte ma accomunate dalla funzione abitativa, saranno al centro dell’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Roma.

La valutazione della situazione dovrebbe avvenire con ogni probabilità dopo la conclusione del Giubileo del 6 gennaio e al termine del periodo natalizio, durante il quale è in vigore la consueta moratoria sugli sgomberi. Solo allora potranno essere assunte decisioni operative.

Secondo quanto trapela, in ogni caso, il percorso dovrà prevedere l’individuazione di soluzioni alternative, soprattutto per le realtà più complesse dal punto di vista sociale. È il caso di Spin Time, dove risiedono numerosi nuclei familiari con minori, una condizione che richiederà particolare attenzione da parte delle istituzioni competenti.

Il confronto resta aperto e si inserisce in un quadro più ampio di gestione delle occupazioni abitative a Roma, tema che continua a intrecciare sicurezza, legalità e tutela delle fragilità sociali.