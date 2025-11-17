Dopo la gioielleria, ladri incappucciati assediano Idea Luce e una gelateria a Santarcangelo

Tre giovani ripresi dalle telecamere, indagano i carabinieri

Nella notte tra domenica e lunedì tre giovani incappucciati hanno tentato, senza riuscirci, di forzare l’ingresso del negozio “Idea Luce” in via Dante Di Nanni a Santarcangelo, nonostante le telecamere li abbiano ripresi per oltre sette minuti.

I titolari sono esasperati: contattati telefonicamente dalla nostra redazione, raccontano che si tratta del terzo tentativo di intrusione in due anni — due volte di notte e, lo scorso anno, persino nel primo pomeriggio. «Non se ne può più, ultimamente la situazione sta peggiorando. Questi episodi ci fanno passare la voglia di lavorare», spiegano.

L’episodio si aggiunge a una serie di furti e spaccate che nelle ultime settimane hanno colpito la città, tra cui la recente tentata effrazione alla gioielleria Pedrosi. Alcuni residenti hanno dato l’allarme e i carabinieri stanno ora analizzando i filmati.

Intorno alle 3.30, inoltre, si è verificato un altro tentativo di intrusione — anche questo fallito — ai danni della gelateria “Dolcemente” in viale Marini.