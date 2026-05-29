Dopo tre anni la big band romagnola riparte da Rimini: Bound for Glory live all’Area Settebello

Dodici musicisti, un’unica voce: il concerto dedicato a Springsteen e all’America folk torna dopo tre anni

Dopo tre anni di assenza dai palchi torna finalmente dal vivo Bound for Glory, la big band romagnola nata nel 2016 per rendere omaggio a We Shall Overcome – The Seeger Sessions, il celebre album di Bruce Springsteen che nel 2026 celebra il ventesimo anniversario della sua pubblicazione.

L’appuntamento è fissato per lunedì 2 giugno all’Area Settebello di Rimini: ingresso gratuito, inizio concerto ore 19.30, ad inaugurare la stagione musicale estiva riminese. Una data speciale, simbolica ed emozionante, che segna il ritorno sulle scene della formazione composta da dodici musicisti provenienti da esperienze musicali differenti — rock, blues, folk, country e americana — uniti dalla passione per la musica tradizionale americana e per lo spirito collettivo e popolare delle Seeger Sessions.

Non sarà soltanto un concerto, ma l’inizio ufficiale — la “data zero” — di un nuovo tour che porterà la band in diverse città italiane fino a dicembre 2026, con tappe già previste tra Modena, Udine, Trieste e altre città.

Bound for Glory nacque proprio a Rimini nel 2016, esordendo durante il festival Glory Days in occasione dell’omaggio al disco di Springsteen. Oggi, dieci anni dopo, la band torna alle proprie radici con uno spettacolo ancora più intenso, maturo e coinvolgente.

Il concerto è un vero viaggio dentro le radici della musica folk, dixieland, blues, country, spiritual, bluegrass e soul americana: una cavalcata emozionante attraverso le canzoni di Bruce Springsteen, Woody Guthrie, Pete Seeger e Bob Dylan, in un grande racconto collettivo che unisce le strade polverose narrate da Jack Kerouac, John Steinbeck e John Fante all’energia travolgente di Louis Armstrong e della tradizione popolare americana.

Negli anni la band ha condiviso il palco con artisti internazionali e italiani come Vanessa Peters, Martyn Joseph, Riccardo Maffoni e Diego Mercuri, consolidando un’identità musicale capace di fondere energia da road band, arrangiamenti orchestrali e spirito folk.

Sul palco saliranno:

Lorenzo Semprini – voce, chitarra, armonica

Marcello Dolci – voce, chitarra

Michele Tani – voce, pianoforte

Eugenio Poppi – banjo, pedal steel guitar

Elisa Semprini – violino, voce

Fabrizio Flisi – fisarmonica

Paolo Angelini – batteria

Francesco Pesaresi – contrabbasso, basso

Federico Tassani – trombone

Elio Lucarelli – tromba

Massimo Semprini – sax

Daniele Tenca – voce, chitarra

Con la sua potente sezione fiati, la fisarmonica, il contrabbasso, le voci corali e l’energia trascinante di dodici musicisti sul palco, Bound for Glory promette una serata di grande musica e partecipazione collettiva: una festa popolare americana nel cuore della Romagna.