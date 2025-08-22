Draghi: "L’Europa marginale e spettatrice. Trump è stata una sveglia brutale"

Al Meeting di Rimini l’ex premier richiama l’Ue al suo ruolo geopolitico. Appello congiunto di una mamma palestinese e una israeliana per la pace

«Per anni l’Unione Europea ha creduto che la dimensione economica fosse sufficiente a tradursi in potere geopolitico. Quest’anno verrà ricordato come quello in cui questa illusione è definitivamente evaporata». Con queste parole Mario Draghi, intervenuto al Meeting di Rimini, ha descritto il ruolo «marginale» e «da spettatrice» dell’Europa di fronte ai grandi conflitti e alle tensioni internazionali.

L’ex presidente del Consiglio ha sottolineato come la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e il dossier iraniano abbiano mostrato i limiti dell’azione europea negli ultimi 10-15 anni. «Trump è stata una sveglia brutale» – ha aggiunto Draghi – «dopo un lungo periodo di inazione che ha reso evidente la nostra vulnerabilità».

Il Meeting ha ospitato anche un momento di forte intensità: la testimonianza di una mamma palestinese e di una israeliana, unite in un appello comune alla pace e alla convivenza tra i popoli.

Sul fronte economico, intanto, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha aperto alla possibilità di un taglio dei tassi, segnalando che l’effetto dei dazi si sta già riflettendo sull’andamento dei prezzi. Le Borse hanno reagito positivamente alle sue parole.