Dramma sulla Marecchiese: muore giovanissima in sella allo scooter, l'amica grave in ospedale

Incidente in mattinata a Casale di Sant'Ermete

Questa mattina, lunedì 15 dicembre, intorno alle 7.30, un grave incidente stradale sulla SP 258 Marecchiese, in località Sant'Ermete, ha provocato la morte di una ragazza di 18 anni residente a Santarcangelo.

Lo scontro è avvenuto all'altezza di via dei Fiordalisi e ha coinvolto una Dacia Sandero, guidata da una 46enne, e uno scooter Honda Sh 125. L’incidente si è verificato mentre l'auto stava svoltando a sinistra e lo scooter, con a bordo due giovani, è stato travolto.

La seconda ragazza, anche lei 18enne, che viaggiava sul ciclomotore è stata trasportata d’urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena: è in prognosi riservata ma non sarebbe fortunatamente, in pericolo di vita. Sul posto 118, Polizia stradale e Anas; la viabilità ha subito rallentamenti significativi. Le due 18enni erano compagne di scuola. Sul posto sono arrivati subito i genitori della ragazza rimasta uccisa, mentre la conducente dell'auto sotto choc è stata soccorsa dai sanitari del 118.