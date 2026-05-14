Droga a Miramare, fermato 30enne: in camera hotel cocaina e contanti

I Carabinieri lo hanno fermato durante uno scambio sospetto: sequestrata la droga e 1.225 euro ritenuti provento dello spaccio

I Carabinieri della Sezione Operativa di Rimini hanno arrestato in flagranza un 30enne di origine albanese, domiciliato in città e disoccupato, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo è stato notato mentre si muoveva in bicicletta nella zona di Miramare, effettuando alcune soste ripetute e apparentemente ingiustificate che hanno insospettito i militari, i quali hanno deciso di seguirne i movimenti a distanza.

Poco dopo, i carabinieri hanno assistito a uno scambio rapido con un'altra persona, successivamente fermata e trovata in possesso di una dose di cocaina appena acquistata, per la quale è stata segnalata alla Prefettura come assuntore.

Il pedinamento è proseguito fino a un hotel della zona, dove l’uomo soggiornava. Qui i militari lo hanno fermato e hanno poi perquisito la stanza.

All’interno sono state rinvenute ulteriori 20 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio e tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Sequestrati anche 1.225 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio insieme alla droga. Tutto è stato sequestrato. Il 30enne verrà processato per direttissima.