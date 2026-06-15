Droghe e alcol alla guida, raffica di controlli in Alta Valmarecchia

Nella notte tra sabato e domenica controllate circa 500 persone tra Pennabilli e Novafeltria

Circa 500 persone sono state controllate dalla Polstrada Novafeltria nella notte tra sabato e domenica. Imponente il dispositivo di controllo messo in atto dagli agenti con 3 pattuglie in azione tra Pennabilli e Novafeltria. Nel corso della notte sono stati effettuati test per rilevare l'abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Tutti gli automobilisti sono stati fermati e controllati. Sono 10 le patenti ritirate, 7 persone sono risultate positive al test per gli stupefacenti. Sono stati sequestrati circa 350 grammi tra marijuana ed hashish. 5 persone sono state segnalate come assuntori.