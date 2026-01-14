Drone colpisce nave cargo sammarinese nel Mar Nero

Danni contenuti e un ferito lieve a bordo della MV Blue Bead

Una nave cargo battente bandiera di San Marino è stata colpita da un drone mentre lasciava un’area portuale del Mar Nero. Lo riporta la tv di stato sammarinese. Si tratta della MV Blue Bead, gestita da una compagnia greca. L’attacco ha causato danni limitati e il lieve ferimento di un marittimo, che non ha avuto bisogno di ospedalizzazione.

Il Registro Navale di San Marino ha attivato le procedure previste per gli incidenti marittimi e sta fornendo supporto da remoto alla compagnia armatrice. La nave ha potuto proseguire la navigazione, allontanandosi dalla zona di pericolo, mentre sono in corso le operazioni per lo sbarco del ferito e le necessarie riparazioni al primo porto sicuro.