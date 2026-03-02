Dubai, finisce l'incubo per i quattro studenti riminesi: domani il volo speciale per l'Italia

Dalle corse nei bunker al ritorno a casa: i ragazzi di Rimini lasciano gli Emirati col volo di Stato

Le autorità degli Emirati Arabi Uniti metteranno a disposizione un volo speciale da Abu Dhabi a Milano per consentire il rientro in Italia di circa 200 studenti minorenni, insieme a docenti e tutor, rimasti bloccati a Dubai. L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un’audizione parlamentare sulla crisi in Iran e nel Golfo Persico.

Anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha confermato l’impegno del governo per garantire un rientro “rapido e soprattutto sicuro”.

Fino a poche ore fa, per il gruppo coinvolto nel progetto “L’ambasciatore del futuro”, l’unica prospettiva era attendere la riapertura dei voli commerciali, con tempistiche incerte legate all’aggravarsi del conflitto. Negli ultimi giorni, studenti e accompagnatori hanno dovuto più volte rifugiarsi nei bunker degli hotel a causa degli allarmi per i missili lanciati dall’Iran in risposta all’offensiva di Stati Uniti e Israele.

Il volo partirà da Abu Dhabi con arrivo previsto a Malpensa nel pomeriggio di domani. Tra i rientri anche quattro studenti riminesi. Per le famiglie si chiude così un periodo di forte apprensione. “Non mi aspettavo una risoluzione così rapida”, ha dichiarato una madre, ringraziando le autorità e quanti hanno collaborato per garantire la sicurezza dei ragazzi.