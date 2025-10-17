Due eccellenze di San Giovanni in Marignano premiate da Confindustria Romagna

M-Live e Gilmar premiate per innovazione e sostenibilità, riconoscimento al contributo delle aziende locali

Sono 2 le aziende di San Giovanni in Marignano che hanno ricevuto un importante riconoscimento da Confindustria Romagna nell’ambito dell’Excelsa Romagna Award 2025, l’appuntamento biennale che valorizza le aziende che si sono distinte in ambiti specifici per la capacità di generare benessere collettivo e diffuso.

Si tratta di M-Live srl, nella categoria Innovazione, e di Gilmar Divisione Industria Spa, nella categoria Sostenibilità.

Per quanto riguarda le motivazioni, M-Live srl è specializzata nella produzione di hardware e software per la musica e si è particolarmente distinta negli ultimi anni per lo sviluppo di dispositivi innovativi dedicati alla gestione di suoni e immagini nei concerti e negli eventi e spettacoli dal vivo, affermandosi come realtà di riferimento anche sul mercato internazionale.

Gilmar Divisione Industria Spa, invece, ha ottenuto il riconoscimento per il suo impegno nel promuovere percorsi professionali di alta specializzazione rivolti ai giovani del territorio, integrando queste esperienze all’interno del proprio sistema produttivo. Un modello virtuoso che ha generato sostenibilità non solo economica, ma anche sociale, poiché molti dei giovani coinvolti sono stati successivamente inseriti in azienda, contribuendo al rinnovamento e alla crescita delle competenze interne.

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 10 ottobre al Mare Pineta Resort di Milano Marittima, alla presenza di rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale. All’evento ha partecipato anche la sindaca Michela Bertuccioli, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalle aziende del territorio: “Siamo molto orgogliosi di essere rappresentati da realtà che interpretano al meglio la capacità del nostro tessuto produttivo di coniugare innovazione, sostenibilità e apertura ai mercati internazionali. Il loro successo è un riconoscimento al lavoro, alla passione e alla visione di chi ogni giorno contribuisce a far crescere San Giovanni in Marignano e l’intero territorio”.

Nelle foto allegate la Sindaca Michela Bertuccioli con Antonio Marletta, HR manager Gilmar Divisione Spa e la Sindaca e il Vicesindaco Nicola Gabellini insieme a Marco Cima, CEO di M-Live srl.



