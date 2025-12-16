Due noni posti e tanta esperienza: il bilancio della Judoka Riccionese agli Assoluti

Gare di altissimo livello per Morgana Mo De Paoli e il giovane Luca Fornasiero

Nel week end scorso La Judoka Riccionese ha partecipato alla finale dei Campionati Italiani A1 Assoluti e U15, un appuntamento di grande livello dove si confrontano i migliori atleti italiani, portando sul tatami due atleti di grande valore: Morgana Mo De Paoli e Luca Fornasiero.





Morgana Mo De Paoli, atleta di punta della società e già medagliata ai Campionati Italiani U21, ha affrontato una pool particolarmente impegnativa. Nonostante i malanni di stagione, ha dimostrato grande determinazione e spirito sportivo, onorando il tatami con la sua presenza e la sua combattività. Luca Fornasiero, entrato a far parte della Judoka Riccionese solo da poche settimane e avendo scelto di essere seguito dal maestro Giuseppe Longo, ha affrontato con coraggio la sua prima grande esperienza nazionale. Ha disputato tre incontri, con una vittoria e due sconfitte, dimostrando carattere e potenzialità. Partito dalla seconda posizione del ranking, ha vissuto una gara impegnativa: alcuni errori di inesperienza lo hanno penalizzato, ma la sua prova rappresenta un passo importante nel percorso di crescita agonistica.





Il bilancio finale registra due noni posti ai Campionati A1, risultati che si aggiungono a una stagione intensa e ricca di soddisfazioni. Una stagione che ha visto la Judoka Riccionese conquistare numerose vittorie, ma anche affrontare sfide e medaglie sfuggite, preziose per la maturazione tecnica e mentale degli atleti.





“Il Campionato A1 è la selezione dei migliori atleti italiani per ogni categoria di peso - commenta il Direttore Tecnico Maestro Giuseppe Longo - Questo significa che ogni incontro equivale ad una finale: non esiste l’incontro facile. La differenza la fa il livello di allenamento e lo stato di forma. Purtroppo Morgana era pronta ad una buona gara, ma un malanno di stagione e un sorteggio sfortunato l’hanno fermata al primo incontro. Luca è un giovanissimo talento che solo di recente si è trasferito da un club in provincia di Pesaro per essere seguito dalla nostra direzione tecnica. Siamo orgogliosi di questa scelta e allo stesso tempo speriamo di poter essere la guida giusta per il suo talento e il suo impegno.”





Con lo sguardo già rivolto al 2026, la società si prepara ad affrontare i propri limiti e a trasformarli in punti di forza, confermando il proprio impegno nella crescita sportiva e umana dei suoi judoka.



