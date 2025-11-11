Due tentati furti sul lungomare di Rimini: arrestato un uomo, caccia al complice

La Polizia ha fermato in flagranza un nordafricano con precedenti, responsabile di due spaccate fallite ai danni di ristoranti

Due tentati furti andati a vuoto e molte tracce lasciate. La Polizia di Stato, nello specifico gli investigatori della Squadra Mobile e il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato in flagranza 37enne ritenuto responsabile di due tentati furti ad altrettanti ristoranti sul lungomare di Rimini. Le indagini hanno permesso di appurare che nella notte del 7 novembre la persona arrestata, con un complice attualmente ignoto, avrebbe tagliato la tenda esterna e poi rotto la vetrina di un ristorante pizzeria. Una volta entrati i due sono stati messi in fuga dall'allarme. Dalle telecamere di sorveglianza è stato possibile vedere gli autori del furto. Uno di questi aveva un coltello multiuso in mano e aveva lasciato molte tracce di sangue in giro.

L'immediata ricerca dei due soggetti ha permesso di rintracciarne uno in uno stabile abbandonato poco distante, dimora occasionale di senzatetto e persone dedite ad attività illecite. L'uomo è di origine nordafricana con precedenti. Aveva ferite alle mani compatibili con quanto accaduto in precedenza, oltre ad avere il coltello visto del video ed un cacciavite senza punta.

Gli investigatori hanno appurato che l'uomo sarebbe potuto essere responsabile anche di un secondo tentato furto sempre nella stessa notte. La tecnica usata era quella della spaccata con tombino: nel ristorante in piazzale Benedetto Croce era stato trovato altro sangue e anche la parte mancante del cacciavite.

Secondo gli investigatori il nordafricano sarebbe anche responsabile di altri 3 furti a Rimini nei giorni precedenti a danno di altrettanti negozi: in via Tripoli, via Regina Margherita e viale Principe di Piemonte. L'uomo si trova in carcere a Rimini. Sono in corso le ricerche del complice.