Duplice infanticidio nel Reggino: 25enne arrestata. Corpi dei neonati nascosti nell'armadio

Il fidanzato della 25enne risulta indagato per favoreggiamento

Una donna di 25 anni, residente a Pellaro, frazione di Reggio Calabria, è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso i propri figli appena partoriti e di averne nascosto i corpi in un armadio. La terribile scoperta è stata fatta dai genitori della giovane, che hanno trovato i resti dei neonati all’interno dell’abitazione di famiglia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Calabria, la donna è sospettata anche di un ulteriore episodio risalente a tre anni fa, quando avrebbe soppresso un altro figlio subito dopo la nascita. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, sorvegliata con braccialetto elettronico.

Il fidanzato della 25enne risulta indagato per favoreggiamento. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di chiarire se l’uomo fosse a conoscenza delle gravidanze e dei successivi episodi.

Le indagini proseguono per accertare tutte le responsabilità e comprendere il contesto familiare e psicologico in cui si sarebbero verificati i tragici eventi.