Duro attacco di Rufo Spina alla Flotila: "Marinaretti scortati dalle fregate a spese degli italiani"

Le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia: "Governo Meloni il primo a invitare aiuti alla striscia di Gaza"

Carlo Rufo Spina, esponente riminese di Fratelli d'Italia, difende il Governo Meloni dalle critiche, sottolineando che sia stato il primo governo occidentale a inviare nella striscia di Gaza aiuti umanitari, contributi finanziari e assistenza medica alla popolazione civile. A questo si aggiunge un attacco "ai sostenitori degli egocentrici eroici marinaretti in barca a vela in giro per il Mediterraneo" che da qualche giorno "sono scortati dalle fregate militari italiane, unico paese al Mondo ad averle per ora inviate, a spese dei contribuenti italiani".

Carlo Rufo Spina evidenzia: "Questo dovrebbe far capire chiaramente a tutti che da una parte c’è chi davvero concretamente e da tempo lavora per alleviare le sofferenze di un popolo martoriato e chi invece specula sulla guerra e sui corpi dei bambini morti solo per visibilità personale e squallido tornaconto politico".

L'esponente di Fdi parla di "Metodo Ilaria Salis", invitando a segnarsi "i nomi dei vari militanti, attivisti e politici ormai decotti o a fine mandato di questi giorni impegnati a veleggiare scortati dalla nostra marina militare: ve li ritroverete tutti fra 2 anni nelle liste elettorali dei partiti di sinistra".