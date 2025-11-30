Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 1 dicembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 1 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante il 1° dicembre 2025. Le previsioni indicano una varietà di condizioni climatiche che accompagneranno gli abitanti e i visitatori nel corso delle ore. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata di inizio dicembre.

Le previsioni orarie di Rimini per il 1° dicembre 2025

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente coperto. La temperatura si assesta sugli 8.21°C, con un tasso di umidità del 70%. Il vento, proveniente da sud con una velocità di 1.96 m/s, rende la temperatura percepita leggermente più bassa, intorno ai 7.14°C.

Prima mattina: Alle prime luci del giorno, la situazione rimane invariata con il cielo coperto. La temperatura sale a 9.27°C, mentre l'umidità scende al 62%. Il vento aumenta leggermente di intensità a 2.34 m/s, mantenendo comunque un'atmosfera tranquilla.

Mattina: Durante la mattinata, Rimini continua ad essere avvolta da nubi. La temperatura si mantiene stabile a 9.28°C, con un'umidità che cala ulteriormente al 56%. Il vento si calma, soffiando a 1.88 m/s, e la temperatura percepita risulta più mite, a 8.46°C.

Mezza mattinata: Con l'avvicinarsi del giorno, le nuvole persistono ma la temperatura si riscalda un po', raggiungendo gli 11.18°C. L'umidità risale leggermente al 59%. Il vento si attenua ulteriormente a 0.74 m/s, contribuendo a una piacevole sensazione di 9.89°C.

Mezzogiorno: A metà giornata, il cielo rimane coperto. La temperatura è stabile a 11.13°C, e l'umidità si mantiene al 61%. Il vento cambia direzione, provenendo ora da nord-ovest con una velocità di 2.73 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi iniziano a diradarsi leggermente, coprendo l'85% del cielo. La temperatura scende a 9.79°C, ma l'umidità sale al 76%. Un vento più sostenuto da nord-ovest, a 3.24 m/s, rende la temperatura percepita di 8.12°C.

Tardo pomeriggio: Verso sera, il cielo si rannuvola di nuovo con una copertura del 92%. La temperatura scende a 8.89°C e l'umidità aumenta all'82%. Il vento soffia a 2.26 m/s, contribuendo a una sensazione di temperatura di 7.69°C.

Sera: La giornata si conclude con l'arrivo della pioggia leggera. La temperatura è di 8.58°C, con un'umidità che raggiunge l'89%. Sono previsti 0.45 mm di pioggia, mentre il vento da ovest con una velocità di 2.68 m/s rende la temperatura percepita di 7.01°C.

Riepilogo della giornata

La giornata del 1° dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con temperature che variano da 8.21°C a 11.18°C. Il vento, generalmente debole, varia in direzione nel corso della giornata. La sera porterà un po' di pioggia leggera, chiudendo una giornata meteorologicamente dinamica ma senza condizioni estreme. Nel complesso, sarà una tipica giornata invernale, con temperature miti e un leggero rischio di pioggia verso la sera.