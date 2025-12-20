Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 21 dicembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 21 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a vivere una giornata di dicembre caratterizzata da diverse sfumature meteorologiche. Mentre il cielo si mantiene prevalentemente coperto, le temperature si muovono in una gamma moderata, riservando qualche sorpresa nel corso delle ore. Scopriamo insieme cosa ci riservano le previsioni per domani, 21 dicembre 2025, in questa cittadina adriatica, dove il clima sembra intenzionato a mantenere tutti con il naso all'insù, in attesa di cambiamenti improvvisi.

Dettagli delle Previsioni Orarie

Notte: Il 21 dicembre si apre sotto un cielo totalmente coperto. La temperatura registrata è di 8,97°C, mentre l'umidità si attesta al 91%, creando una sensazione di umidità nell'aria. Il vento soffia leggermente da nord con una velocità di 1,27 m/s, non portando con sé variazioni significative nel cielo.

Prima mattina: Con l'avvicinarsi delle prime ore del mattino, il cielo continua a mantenersi coperto, mentre la temperatura sale a 10,34°C. Il vento si calma ulteriormente, scendendo a 0,94 m/s, e l'umidità rimane stabile al 91%. Le condizioni atmosferiche non mostrano segni di cambiamento.

Mattina: La situazione meteorologica non cambia, con un cielo ancora coperto e una temperatura di 10,49°C. La sensazione di umidità persiste, data l'umidità al 91%. Il vento soffia leggermente da nord-est a 0,95 m/s, mantenendo l'atmosfera tranquilla ma grigia.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo di Rimini continua a essere coperto. La temperatura sale a 11,28°C, mentre l'umidità scende leggermente all'87%. Il vento, ora proveniente da nord-est, mantiene una velocità di 0,93 m/s, senza portare variazioni significative.

Mezzogiorno: Il cielo resta coperto anche a mezzogiorno, con temperature che raggiungono i 12,06°C. L'umidità continua a calare leggermente, attestandosi all'84%. Il vento, aumentando di intensità a 1,7 m/s da est, contribuisce a mantenere il cielo uniformemente nuvoloso.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole si addensano ulteriormente, portando con sé una leggera pioggia. La temperatura si mantiene pressoché stabile a 12,19°C, mentre la velocità del vento aumenta a 2,13 m/s. Si registrano 0,17 mm di pioggia, una nota di cambiamento nel cielo di Rimini.

Tardo pomeriggio: Le condizioni di cielo coperto e pioggia leggera persistono nel tardo pomeriggio. La temperatura scende leggermente a 11,94°C, e il vento diminuisce a 0,58 m/s. Le precipitazioni si attenuano leggermente, con un accumulo di 0,14 mm.

Sera: La giornata si conclude con un cielo ancora coperto, ma senza ulteriori precipitazioni. La temperatura scende a 10,72°C, mentre l'umidità ritorna al 91%. Il vento, ora da ovest, soffia a 0,99 m/s, portando una chiusura tranquilla a questa giornata meteorologicamente movimentata.

Riepilogo delle Condizioni Generali

La giornata del 21 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature moderate che oscillano tra 8,97°C e 12,19°C. Nonostante la presenza costante delle nuvole, il periodo più piovoso sarà il primo pomeriggio, con precipitazioni leggere. Il vento rimarrà generalmente debole, variando leggermente di direzione nel corso della giornata. Rimini si prepara dunque a un inizio di inverno mite ma grigio, con un clima che invita a godersi il calore delle festività al riparo dalle nuvole.