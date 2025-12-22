Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 23 dicembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 23 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani sarà una giornata piuttosto variabile a Rimini, con cambiamenti meteo che potrebbero influenzare le vostre attività all'aperto. Prepariamoci a esplorare una giornata che si dipana tra nuvole persistenti e una possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio. Scopriamo insieme tutti i dettagli per ogni momento della giornata.

Dettagli Orari delle Previsioni

Notte: La notte a Rimini inizierà con un cielo coperto e una temperatura di circa 10.5°C. L'umidità raggiungerà l'86%, rendendo l'aria piuttosto umida. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest a una velocità di 2.44 m/s, con raffiche fino a 2.7 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà prevalentemente nuvoloso, con una temperatura che scenderà a 9.2°C. L'umidità si alzerà leggermente al 89%, mentre il vento si attenuerà a 1.91 m/s, mantenendo comunque una direzione ovest.

Mattina: Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno simili, con un leggero aumento della temperatura a 9.4°C. L'umidità si ridurrà all'87%, e il vento continuerà a soffiare da ovest a una velocità di 1.98 m/s.

Mezza mattinata: Avvicinandoci alla mezza mattinata, il cielo sarà ancora coperto e la temperatura salirà a circa 10.3°C. L'umidità si stabilizzerà all'85%, mentre la brezza leggera da ovest-nord-ovest si manterrà a 1.87 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro toccherà gli 11.2°C. Il cielo resterà nuvoloso e l'umidità scenderà all'81%. Il vento si intensificherà leggermente a 2.33 m/s, con raffiche fino a 2.45 m/s da nord-ovest.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si assesterà intorno ai 11°C, mentre l'umidità salirà all'87%. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a 2.15 m/s, con un cielo ancora totalmente coperto.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, si prevede un leggero cambiamento con una possibilità di pioggia leggera. La temperatura sarà di 10.6°C e l'umidità si alzerà al 92%. Il vento aumenterà la sua intensità a 2.8 m/s, con raffiche fino a 3.52 m/s.

Sera: La serata si chiuderà con un cielo nuvoloso e una temperatura di 10.4°C. L'umidità raggiungerà il 93%, mentre il vento si intensificherà ulteriormente fino a 3.64 m/s da ovest.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata del 23 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un cielo per lo più coperto, con temperature che oscilleranno tra i 9°C e gli 11°C. L'umidità sarà costantemente elevata, rendendo l'aria umida per tutta la giornata. Venti leggeri soffieranno prevalentemente da ovest, con una lieve intensificazione nel tardo pomeriggio. È prevista una pioggia leggera in serata, quindi è consigliabile tenere a portata di mano un ombrello. In generale, sarà una giornata tipicamente invernale con poche variazioni significative, ma l'alta umidità e la copertura nuvolosa potrebbero influenzare le attività all'aperto.