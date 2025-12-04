Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 5 dicembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 5 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara ad affrontare una giornata invernale dal clima decisamente variabile. Le previsioni meteo per il 5 dicembre 2025 indicano una serie di cambiamenti nelle condizioni meteorologiche, che renderanno la giornata interessante per chi ama osservare il cielo. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Dettaglio delle Previsioni per Fascia Oraria

Notte: Durante la notte, Rimini sarà avvolta da un cielo prevalentemente nuvoloso, con una leggera pioggia che potrebbe cadere. Le temperature si aggireranno intorno agli 8.6°C, con un'umidità dell'86%. Nonostante la presenza di nubi, il vento sarà quasi assente con una velocità di appena 0.07 m/s.

Prima mattina: Nella prima mattina, le nuvole continueranno a dominare il cielo, ma senza precipitazioni previste. La temperatura salirà leggermente a 9.46°C, mentre l'umidità si manterrà stabile. Il vento soffierà a 0.26 m/s, rendendo l'aria ancora fresca.

Mattina: Verso la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura di 9.48°C. L'umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l'89%. Il vento inizierà a farsi sentire di più, con una velocità di 1.53 m/s proveniente da nord-ovest.

Mezza mattinata: A metà mattina, la situazione resterà invariata, con un cielo coperto e una temperatura di 10.06°C. L'umidità sarà dell'87% e il vento aumenterà fino a 2.53 m/s. La pressione atmosferica inizierà a stabilizzarsi.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni meteorologiche continueranno a essere dominate dalle nuvole, con una temperatura di 10.37°C. Il vento soffierà con maggiore intensità a 3.8 m/s, mentre l'umidità rimarrà all'86%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo coperto persisterà, con una leggera possibilità di pioggia. La temperatura sarà di 10.18°C e il vento raggiungerà i 3.98 m/s. L'umidità salirà all'88%, rendendo l'aria umida e fresca.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le nuvole continueranno a coprire il cielo, ma senza precipitazioni significative. La temperatura scenderà a 9.85°C, con un vento più deciso a 4.79 m/s. L'umidità sarà al 90%, creando una sensazione di freddo più intenso.

Sera: In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. La temperatura si stabilizzerà sui 9.3°C, mentre il vento soffierà a 4.23 m/s. L'umidità sarà ancora alta al 91%, contribuendo a un'atmosfera umida.

Riepilogo delle Condizioni Meteo

La giornata del 5 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con sporadiche piogge leggere durante la notte. Le temperature oscilleranno tra gli 8.6°C e i 10.37°C, con un'umidità elevata che raggiungerà punte del 91%. Il vento, inizialmente debole, aumenterà progressivamente durante la giornata, raggiungendo velocità fino a 4.79 m/s. In generale, sarà una giornata tipicamente invernale, con condizioni meteorologiche che inviteranno a godere del calore domestico.