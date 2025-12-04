Castellani la decide: il Novafeltria batte il Bellaria ed è terzo

I gialloblù di Mancini agganciano a quota 27 punti il Cervia

Novafeltria - Bellaria 1-0

NOVAFELTRIA: Olivieri, Semprini (28' st T.Pavani), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini (48' st Ciccioni), Frihat (16' st Galli), Astolfi (16' st Giorgini). A disp.: Renzetti, Tani, Guci, Paesini, Tamagnini. All.: Mancini.

BELLARIA: Tosi, Grossi, Kasalla (41' st Falchero), Casali (8' pt Muci), Zammarchi (33' st Carbonara), Pasolini, Caverzani, Righini, Zarrelli, Facondini, Loi. A disp.: Malerba, D'Orsi, Vitali, Conti, Zanotti, D'Elia. All.: D.Caverzan.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETE: 39' st Castellani (rig.)

AMMONITI: Fucci, Frihat, Giorgini, Kasalla, Loi.

CESENA Il Novafeltria supera 1-0 il Bellaria Igea Marina nel recupero e aggancia il Cervia, vittorioso a sua volta nel recupero con il Civitella, al terzo posto in classifica. Si gioca a Martorano: tra i pali turnover con il ritorno di Olivieri, in attacco c'è Astolfi. Primo tempo equilibrato, ma è del Novafeltria la miglior occasione, con Frihat che a tu per tu con il portiere calcia a lato. Nella ripresa il Novafeltria si fa più aggressivo e alza la pressione. Con l'ingresso di Galli i gialloblù alzano i giri del motore, sprecando un'altra occasione con Canini, che in area, leggermente defilato sulla destra, calcia alto. Il gol arriva nel finale: Castellani si guadagna e trasforma il penalty della vittoria. Nel recupero la squadra di casa non sfrutta alcune ripartenze favorevoli. Bene il Novafeltria, ma anche il Bellaria esce dal campo a testa alta, in considerazione anche delle tante assenze.

Classifica

Savignanese 31, Misano 29, Novafeltria e Cervia Unitede 27, Bakia 26; Riccione e Stella 24, Diegaro 22, Spiv 20, Roncofreddo 19, Gambettola e Civitella 15; Reno 13, Bellaria 11, Classe 10; Bellariva 9, Bagnacavallo 7.