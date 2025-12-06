Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 7 dicembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 7 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la vivace città costiera dell'Emilia-Romagna, si prepara ad affrontare una giornata tipicamente invernale. Le previsioni meteo per domani, 7 dicembre 2025, sembrano suggerire un clima prevalentemente nuvoloso, ma con alcune variazioni interessanti da cogliere. Scopriamo insieme come sarà la giornata in ogni suo momento, per essere pronti ad affrontare ogni evenienza meteorologica.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: Le ore notturne vedranno un cielo con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 6.7°C. L'umidità sarà piuttosto elevata, con un valore dell'86%, e il vento soffierà da ovest-nord-ovest a una velocità di 2.75 m/s. La sensazione termica sarà di circa 4.7°C, quindi è consigliabile coprirsi bene.

Prima mattina: Con l'arrivo delle prime luci dell'alba, la temperatura salirà leggermente a 7.9°C, mentre il cielo continuerà a mostrare nubi sparse. L'umidità resterà stabile all'86%, ma il vento aumenterà la sua intensità a 3.49 m/s, rendendo la temperatura percepita più fresca, intorno ai 5.7°C.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa, con una temperatura che raggiungerà gli 8.5°C. L'umidità scenderà all'80%, mentre il vento soffierà a 3.53 m/s, mantenendo la sensazione termica sui 6.4°C. Le condizioni generali rimarranno stabili, senza precipitazioni all'orizzonte.

Mezza mattinata: A metà mattina, il cielo sarà coperto, con la temperatura che salirà a 9.7°C. L'umidità scenderà al 73%, mentre il vento soffierà a 4.42 m/s, determinando una sensazione termica di 7.4°C. Nonostante il cielo coperto, la visibilità sarà ottima, garantendo una buona visuale.

Mezzogiorno: Durante le ore centrali della giornata, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura massima prevista di 10.8°C. L'umidità sarà al 71%, mentre il vento si manterrà costante a 4.65 m/s, con una sensazione termica di 9.8°C. Una giornata ideale per attività all'aperto, purché ben coperti.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo non subirà variazioni significative e rimarrà coperto. La temperatura scenderà leggermente a 10.1°C, con un'umidità del 77%. Il vento, a 3.34 m/s, creerà una sensazione termica di circa 9.2°C. Anche in questo caso, nessuna precipitazione prevista.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà una temperatura di 9.0°C e un cielo ancora coperto. L'umidità salirà all'82%, mentre il vento soffierà a 2.96 m/s, determinando una sensazione termica di 7.4°C. Una buona occasione per gli amanti delle passeggiate serali.

Sera: Con l'arrivo della sera, le nubi si diraderanno parzialmente, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà sugli 8.5°C, con un'umidità dell'84%. Il vento sarà leggero, a 3.01 m/s, offrendo una sensazione termica di 6.8°C, ideale per concludere la giornata in tranquillità.

Riepilogo della Giornata

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, senza precipitazioni previste. Le temperature oscilleranno tra i 6.7°C e i 10.8°C, con una sensazione termica che potrà risultare più fresca a causa del vento moderato. Con un'umidità che varierà tra il 71% e l'86%, sarà importante vestirsi adeguatamente per affrontare il clima invernale. In definitiva, una giornata ideale per chi ama il fascino delle atmosfere invernali, senza l'inconveniente della pioggia.