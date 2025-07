“Eco City Lab”, un’esposizione per tutta la famiglia tra mattoncini, giochi e avventure Lego

Dall’area gioco per i più piccoli ai diorami interattivi: l’arte del dettaglio e della fantasia al Palazzo del Turismo

Una piccola, grande città costruita con minuzia di particolari attraverso milioni di mattoncini Lego, dà forma all’Esposizione “Eco City Lab” di Bellaria Igea Marina. La mostra ideata da LAB (Literally Addicted to Bricks) ed organizzata da Giuliamaria Dotto Pagnossin, è aperta al pubblico presso gli spazi del Palazzo del Turismo, in viale L. Da Vinci 10, tutti i giorni dalle 16.00 alle 23.00 (con aperture straordinarie in caso di maltempo) fino al 27 luglio (Info e biglietti: www.bellariaigeamarina.org) Una mostra che non ha età: in grado cioè di stupire sia grandi che bambini, in un viaggio immersivo tra numerosi e diversificati paesaggi di mattoncini Lego, che riportano lo spettatore a fantasticare ed esplorare un piccolo mondo in miniatura ricchissimo di personaggi e situazioni.

Un viaggio all’interno di una collezione di racconti sconosciuti, una metropoli eco sostenibile, tra castelli incantati, navi e montagne con personaggi impegnati in tante attività. Vi è inoltre anche un particolare diorama che rappresenta il ciclo dell’acqua: con personaggi impegnati in tante azioni ed illuminati; ogni spazio e dettagli di ciascun diorama ideato da LAB, racconta una storia.

I tanti dettagli e curiosità arricchiscono le opere, e si possono scoprire anche seguendo un percorso di pannelli e Qrcode che guidano il visitatore ad approfondire la storia, i particolari e le curiosità tecniche di ogni singola scena. È presente infine un’area gioco, dedicata ai più piccoli (bambini dai 3 anni) per mettere all’opera la loro fantasia e creatività attraverso i mattoncini Lego: i veri protagonisti di “Eco city Lab”.