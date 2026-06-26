Eco Demolizioni, il modello riminese sul podio nazionale che unisce riciclo e inclusione

L'azienda di Rimini ha partecipato all'iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ennesimo apprezzamento per Eco Demolizioni, l’azienda riminese che, nella giornata di venerdì 26 giugno, ha partecipato alla tappa anconetana di Benefit Competition, l'iniziativa nazionale promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una partecipazione che contraddistingue l'attività di Eco Demolizioni come impresa sociale e fotografa la direzione da essa intrapresa nel campo della sostenibilità.

Le imprese finaliste della terza tappa

L'azienda, che utilizza il materiale delle diverse demolizioni destinandolo al recupero e al riciclo, ha partecipato alla competizione con un progetto sociale specifico, 'Lavor-io Lab.', realizzato in collaborazione con l'associazione 'Crescere insieme'. L'iniziativa è legata all'introduzione in azienda di giovani con disabilità intellettive, che, grazie al progetto, stanno sviluppando competenze, autonomie e relazioni all'interno di un contesto aziendale. "Siamo molto orgogliosi di aver partecipato all'iniziativa. Puntiamo ad una integrazione sociale reale che possa creare benessere lavorativo e piacere nei luoghi di lavoro, rafforzando il nostro legame con le comunità di riferimento", dice Giacomo Ticchi (Responsabile d’Impatto). L'impegno del progetto è indirizzato soprattutto ai campi dell'agricoltura e dell'apicoltura, ma anche alla realizzazione di quadri per allestimento nelle fiere.