Economia Usa sopra le attese, Pil al +3,3%

A Piazza Affari crolla Tim: sfumano i colloqui con Iliad, titolo -6,8%

L’economia statunitense sorprende gli analisti: nel secondo trimestre il Prodotto interno lordo è cresciuto del 3,3%, al di sopra della prima stima del 3,0% e oltre le previsioni di un +3,1%.

Mentre oltreoceano i dati macroeconomici rafforzano la fiducia nei mercati, in Italia i riflettori sono su Tim, protagonista in negativo a Piazza Affari. Il titolo cede il 6,8% a 0,42 euro dopo che l’amministratore delegato di Iliad, Thomas Reynaud, ha annunciato la fine dei colloqui con l’ex monopolista telefonico sull’ipotesi di acquisizione.

“Non abbiamo più contatti dall’inizio di aprile e non riprenderanno”, ha dichiarato Reynaud, spegnendo definitivamente le attese su una possibile operazione di consolidamento nel settore. Tim è così il peggior titolo del listino principale di Milano, appesantendo l’andamento della seduta.