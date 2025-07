Edifici religiosi di Rimini: in arrivo 140mila euro per il restauro

Via libera al regolamento per il finanziamento del restauro degli edifici religiosi

Le Commissioni I e III del Comune di Rimini, riunite in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole al regolamento che definisce criteri e modalità per l’assegnazione di una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria agli edifici religiosi. Il provvedimento si inserisce nel quadro della Legge Regionale 24/2017 dell’Emilia-Romagna, che consente ai Comuni di destinare fino al 7% di tali oneri al recupero e alla rigenerazione urbana di edifici di culto.

“Con questo regolamento – ha dichiarato l’assessora alla Pianificazione del Territorio Valentina Ridolfi – intendiamo sostenere il recupero del patrimonio storico-artistico della città, riconoscendo agli edifici religiosi un valore non solo spirituale, ma anche culturale, monumentale e sociale”.

Per il 2025 sono previsti circa 140mila euro da destinare al rimborso delle spese sostenute dagli enti religiosi per interventi di restauro, manutenzione, adeguamento sismico e consolidamento strutturale. Saranno privilegiati gli edifici vincolati dal Codice dei beni culturali, quelli con funzioni sociali aperte alla collettività e gli interventi che garantiscono maggiore sicurezza e fruibilità. Sarà inoltre considerato il numero di persone che frequentano ciascun edificio, per valorizzare i luoghi più significativi per la comunità.

L’erogazione dei fondi avverrà tramite un apposito avviso pubblico approvato dalla Giunta comunale.