Educare alla legalità: un incontro per riflettere su giustizia e diritti

Sabato 28 marzo, Casa della Cultura di San Giovanni in Marignano ospita magistrati e testimoni per sensibilizzare cittadini e giovani sui temi della legalità

Dopo l’incontro con Daniele Paci, il magistrato che coordinò il pool riminese impegnato nelle indagini sulla Uno bianca, sabato 28 marzo (ore 17, Casa della Cultura, piazza Silvagni) è in programma il secondo appuntamento de La primavera della legalità, il ciclo di incontri dedicato alla promozione della cultura della legalità e alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della giustizia e dei diritti.

Protagonisti dell’incontro, dal titolo Educare alla legalità, saranno Marisa Acagnino, Presidente di sezione del Tribunale Civile di Catania ed ex Sostituto Procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, e Rosario Barchitta, imprenditore vittima di estorsione e fondatore dell’Associazione antiestorsioni e antiusura Nicola D’Antrassi.

Un’occasione preziosa di riflessione e confronto su giustizia e responsabilità civile, per comprendere meglio il valore della legalità nella vita quotidiana.

L’incontro - aperto a tutti e a ingresso libero - si inserisce nel calendario di AttivaMente, il progetto di Pro Loco dedicato alle attività del Centro Giovani mirato a stimolare il dibattito e il confronto dei giovani su tematiche di attualità e del vivere quotidiano.