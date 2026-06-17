Effetti mai visti e 33 km di fuochi d'artificio: ecco chi c'è dietro allo show di mezzanotte della Notte Rosa

Fonti Pirotecnica si prepara a coordinare lo spettacolo da Cattolica a Gatteo

Cresce l’attesa per il tradizionale capodanno dell'estate, la Notte Rosa, il grande appuntamento che ogni anno illumina la Riviera Romagnola. Venerdì 19 giugno, allo scoccare della mezzanotte, i cieli della costa si tingeranno di rosa per celebrare la Notte Rosa 2026 con uno spettacolo pirotecnico senza precedenti.

Anche quest’anno Fonti Pirotecnica metterà in scena il maxi-show sincronizzato che interesserà 33 chilometri di litorale, da Cattolica a Gatteo. A Rimini i punti di sparo saranno posizionati sul Molo, ai Bagni 98/99 di Miramare e ai Bagni 29 di Viserba, mentre a Bellaria Igea Marina lo spettacolo partirà dal Molo.

Tutti gli show saranno sincronizzati e arricchiti da coreografie ed effetti mai utilizzati prima in eventi pubblici. A Riccione, in particolare, andrà in scena un piromusicale con scenografie teatrali e una base sonora creata appositamente per l’occasione: dal Palco e dalla spiaggia di Piazzale Roma verranno lanciati oltre 6000 scie colorate e una serie di effetti innovativi progettati in esclusiva per l’evento. La regia tecnica prevede 8 consolle pirotecniche, 12 centraline di sincronizzazione e una master dedicata per il coordinamento tra luci e fuochi.

A dirigere le squadre di artificieri sarà Ivan Fonti, titolare dell’azienda e vincitore degli ultimi Campionati Internazionali di Bilbao: «Siamo sempre attenti all’innovazione, essendo certificati ISO 9001 per la qualità degli artifici e degli spettacoli pirotecnici. Anche quest’anno – spiega – è tutto pronto per uno show ricco di effetti, capace di stupire ed emozionare il grande pubblico».