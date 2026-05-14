Electrolux, il Pd attacca: "400 esuberi a Forlì, il Governo intervenga"

Gnassi e Bakkali: "Difendere lo stabilimento significa difendere il territorio"

I parlamentari del Partito Democratico Andrea Gnassi e Ouidad Bakkali esprimono solidarietà ai lavoratori dello stabilimento Electrolux di Forlì dopo l’annuncio del piano industriale che prevede 1.700 esuberi complessivi, di cui circa 400 nello stabilimento forlivese.

“Esprimiamo piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento Electrolux di Forlì, alle loro famiglie e all’intero indotto coinvolto da un piano industriale che rischia di colpire duramente un presidio produttivo strategico per Forlì e per tutta la Romagna”, dichiarano i due parlamentari dem.

Gnassi e Bakkali spiegano di seguire “con la massima attenzione” l’evoluzione della vertenza e annunciano contatti con le istituzioni coinvolte nella gestione della crisi. I parlamentari hanno inoltre richiesto un incontro con le sigle sindacali metalmeccaniche e confederali del territorio per approfondire i contenuti del piano industriale, le ricadute occupazionali e le prospettive future del sito produttivo di Forlì.

Dal confronto con i sindacati, spiegano ancora, è nata anche un’iniziativa parlamentare con la presentazione di un’interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy. L’obiettivo è chiedere al Governo di intervenire “con tutte le azioni utili per far retrocedere Electrolux da scelte inaccettabili per le loro ricadute sociali ed economiche”.

Secondo gli esponenti del Pd, la vicenda Electrolux rappresenta però anche un segnale più ampio della crisi industriale che sta attraversando il Paese. “Non è una crisi isolata – sottolineano – ma il segnale di una progressiva deindustrializzazione che colpisce anche territori fortemente manifatturieri come l’Emilia-Romagna”.

Gnassi e Bakkali puntano il dito contro l’assenza di una strategia industriale nazionale ed europea e criticano il Governo Meloni per la gestione delle trasformazioni produttive, tra aumento dei costi energetici, tensioni internazionali e competizione globale.

“Electrolux rappresenta una parte fondamentale della storia industriale di Forlì e della Romagna: competenze, professionalità, lavoro qualificato e filiere produttive. Difendere questo stabilimento significa difendere il futuro produttivo del territorio”, concludono i parlamentari, assicurando il massimo impegno nel confronto con istituzioni, Regione e sindacati per salvaguardare occupazione e produzione.