Elly torna a nuotare: la tartaruga liberata al Marano di Riccione

Rilasciata in mare sulla spiaggia di Riccione la Caretta caretta salvata dalla Fondazione Cetacea

Elly, la tartaruga marina simbolicamente adottata dalle nipoti della segretaria del Partito democratico Elly Schlein, è tornata in mare questa mattina, giovedì 24 luglio, all’alba, alle 5:30, sulla spiaggia libera del Marano di Riccione, davanti a centinaia di persone emozionate.

Dopo essere rimasta accidentalmente intrappolata in una rete da pesca, Elly è stata curata per diversi mesi dal Centro di Recupero della Fondazione Cetacea. Questa mattina, adagiata sulla sabbia dai volontari a circa venti metri dalla battigia, ha inizialmente esitato qualche istante, per poi prendere con decisione la via dell’Adriatico, finalmente libera e in salute.

Il nome “Elly” le è stato dato su richiesta delle nipoti di Elly Schlein, in vacanza sulla Riviera, che hanno voluto fare una donazione alla Fondazione in occasione del compleanno della zia, dedicandole simbolicamente l’adozione della tartaruga.

L’evento si è svolto in un’atmosfera suggestiva, resa ancora più speciale dal sorgere del sole sul mare e dalla partecipazione di tantissimi bambini, affascinati da questo momento di contatto diretto con la natura.













Un appello per proteggere il primo nido di tartaruga sulla costa riminese

Sulla stessa spiaggia libera scelta per il rilascio si trova attualmente il primo nido di Caretta caretta mai documentato sulla costa riminese, scoperto nella notte tra il 23 e il 24 giugno. La liberazione di Elly, avvenuta esattamente un mese dopo, assume anche un valore simbolico nell’ambito delle attività di tutela ambientale in corso.

Il nido è sorvegliato giorno e notte da circa 200 volontari, coordinati dalla Fondazione Cetacea con il supporto della Capitaneria di Porto. In vista della prevista schiusa tra metà e fine agosto, si cercano nuovi volontari per garantire una sorveglianza continua.

Insieme per la tutela dell’ambiente marino

La liberazione si inserisce nelle attività di sensibilizzazione ambientale promosse dalla Fondazione Cetacea, in collaborazione con il Comune di Riccione, la Capitaneria di Porto e con il supporto operativo di Samsara Riccione.

L’amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla Fondazione per il suo lavoro costante nella cura degli esemplari marini in difficoltà, ai volontari per la loro presenza quotidiana, alla Capitaneria per il sostegno istituzionale, e a tutti i cittadini che contribuiscono a preservare questo straordinario patrimonio naturale.