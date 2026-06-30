Emergenza lupi in Valmarecchia, la Regione chiede il cambio di passo al Governo

Dopo le crescenti segnalazioni e i danni al bestiame, la Commissione regionale vota per l'aggiornamento del piano nazionale: servono strumenti di gestione più efficaci

La Regione Emilia-Romagna chiede al Governo di rivedere il Piano nazionale di gestione del lupo, ritenuto non più adeguato all'attuale diffusione della specie. La richiesta è stata approvata dalla Commissione Politiche economiche dell'Assemblea legislativa, al termine di un acceso confronto tra maggioranza e opposizione.

Il tema riguarda da vicino anche il territorio riminese, dove negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni di lupi nelle aree collinari e montane della Valmarecchia, con preoccupazioni da parte di allevatori e residenti per gli attacchi agli animali domestici e al bestiame.

La Regione rivendica le misure già adottate, tra cui monitoraggio, rimborsi per i danni, contributi per la prevenzione e, dal 2025, l'utilizzo di strumenti di dissuasione come i proiettili di gomma da parte delle forze competenti. Secondo la Giunta, però, serve ora un intervento del Governo per aggiornare le regole nazionali.

In Commissione il centrosinistra ha difeso l'operato della Regione, mentre il centrodestra ha chiesto interventi più incisivi per contenere la presenza dei lupi. Sul tema restano aperte anche due petizioni popolari che chiedono una gestione diversa della specie.