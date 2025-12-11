Emergenza lupi nel riminese: incontro pubblico a Rimini

Esperti e cittadini a confronto su predazioni, sicurezza e gestione della specie

L’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali e il Comitato quartiere 11 Rimini organizzano un incontro pubblico giovedì 22 gennaio 2026 sulla problematica dei lupi nel riminese.

L’evento si terrà alla sala Macaco via Marecchiese, 314 Rimini, con la possibilità per il pubblico di intervenire con domande e commenti.

Tra i relatori, il giornalista naturalista Giovanni Todaro e il dr. Michele Corti, esperti sul lupo e la gestione del territorio.

Interverranno anche Marco Succi, Giorgio Urbinati, presidente e vicepresidente del Comitato quartiere 11 Rimini, il dr. Giampiero Semeraro dello Sportello Lupo Rimini e il dr. Pier Claudio Arrigoni della Regione Emilia Romagna.

I temi trattati includono numero di lupi stimati, predazioni, gestione secondo l’art. 16 della Direttiva Habitat e abbattimenti autorizzati.

L’Italia ha il maggior numero di lupi in Europa; l’Emilia Romagna è terza per popolazione e ha la più alta densità mondiale nell’Appennino parmense e piacentino.

ISPRA segnala che tra 2017 e 2024 i lupi hanno ferito venti persone e in casi come San Salvo-Vasto si sono verificati attacchi anche a bambini.

L’incontro mira a informare, confrontare opinioni e proporre soluzioni concrete per la gestione dei lupi sul territorio riminese.