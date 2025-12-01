Ennesimo colpo in centro a Rimini: ladro ripreso dalle telecamere, indagini in corso

Danni ingenti alla porta del negozio, telecamere al vaglio degli inquirenti

Nuovo furto notturno in centro a Rimini: intorno alle 4.30 un ladro solitario ha forzato l’ingresso del negozio di abbigliamento Groove, in Corso d’Augusto. Nonostante l’allarme sia scattato immediatamente, l’uomo è riuscito a prendere uno zaino e alcuni capi di abbigliamento, fuggendo poi con il cassetto della cassa, risultato però vuoto. Il contenitore è stato ritrovato poco dopo dai carabinieri al parco Cervi.

Ingenti i danni alla porta d’ingresso, rimasta spalancata fino all’arrivo dei titolari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera azione: sull’episodio, l’ennesimo in zona nelle ultime settimane, sono in corso le indagini dell’Arma.