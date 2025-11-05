Ennesimo incidente sulla Marecchiese, ferito uno scooterista a Spadarolo

L'incidente è avvenuto all'altezza del bar Cecchini a Spadarolo. Sul posto 118 e Polizia Locale

Ennesimo incidente lungo la Marecchiese. Nella serata di martedì 4 novembre, all’altezza del bar Cecchini, in località Spadarolo, un’auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza: l’uomo alla guida dello scooter è stato trasportato all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono stati affidati al reparto infortunistica della Polizia Locale di Rimini.