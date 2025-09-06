'Enorme squalo' sbrana un surfista al largo di Sydney

Un 57enne, Mercury Psillakis, è morto dopo un attacco a Long Reef Beach. Spiagge chiuse nella zona

Tragedia questa mattina a Long Reef Beach, a nord di Sydney. Mercury Psillakis, surfista esperto di 57 anni, è stato ucciso da un grande squalo mentre si trovava in mare con alcuni amici. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, l’uomo ha riportato ferite mortali e non è stato possibile salvarlo.

Le autorità hanno disposto la chiusura di tutte le spiagge tra Manly e Narrabeen per almeno 24 ore, mentre droni ed elicotteri pattugliano l’area alla ricerca dell’animale.

Psillakis, padre di famiglia e figura molto conosciuta nella comunità locale di Dee Why, lascia la moglie e una figlia piccola. La sua morte ha scosso profondamente la Northern Beaches, dove il surf è parte integrante della vita quotidiana.

L’attacco è il primo mortale registrato quest’anno nel Nuovo Galles del Sud e riapre il dibattito sulle misure di sicurezza contro gli squali.